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وزير الصناعة التشيكى من قلعة "قايتباى": أدعو مواطنى بلدى لزيارة مصر

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وزير الصناعة التشيكى من قلعة "قايتباى": أدعو مواطنى بلدى لزيارة مصر وزير الصناعة التشيكى من قلعة "قايتباى": أدعو مواطنى بلدى لزيارة مصر
أعرب وزير الصناعة التشيكى جان ميلادك، عن دعمه لتشجيع مواطنى بلاده على زيارة خاصة قلعة "قايتباى" الأثرية بالإسكندرية، مؤكدًا عظمتها التاريخية وجمال إطلالتها على البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال زيارة ميلادك إلى القلعة أمس الاثنين برفقة وفد تشيكى، حيث تفقدوا خلالها كافة المعالم والجوانب التاريخية، وأكد ميلادك أن الشعب التشيكى لابد وأن يأتى لمصر ليزور القلعة ويرى جمال إطلالتها وتميزها.

وقال مدير عام القلعة أسامة الصياد، إن الوزير والوفد المرافق له زاروا الأثر وتفقدوا المزاغل، وسقاطة الزيت، والصهاريج.


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