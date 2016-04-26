للرجل.. السمنة تؤثر على رغبتك الجنسية وقدرتك على الإنجاب.. اعرف الحل

أكد الدكتور ياسر الخياط - أستاذ طب وجراحة الذكورة بجامعة القاهرة - أن السمنة تؤثر بشكل كبير على الذكورة والخصوبة.

وقال الخياط إن السمنة تؤثر على الذكورة من عدة نواح، منها تأثيرها على القدرة الجنسية والقدرة الإنجابية وتأثيرها على الصحة العامة، موضحا أنه بالنسبة للقدرة الجنسية فمن المعروف أن تراكم الدهون بالجسم يؤدى إلى زيادة إنزيم يسمى "الأروماتيز"، والذى يتواجد بصورة كبيرة فى الدهون، وهذا الهرمون وظيفته تحويل الهرمونات الذكرية إلى هرمونات أنثوية، وينتج عن هذا نقص لهرمون الذكورة وزيادة الهرمونات الأنثوية بجسم الرجل، مما يؤدى إلى ضعف الرغبة الجنسية، وضعف كفاءة الانتصاب، ونقص فى كمية السائل المنوى والاستمتاع الجنسى.

وأشار الدكتور ياسر الخياط إلى أن تراكم الدهون بالجسم وزيادتها بالدم قد تؤدى إلى تصلب الشرايين، وتغيير ضغط الدم، مما يؤدى إلى ضعف الدورة الدموية للعضو الذكرى، كما أن نقص هرمون الذكورة قد يؤدى إلى تعكر المزاج واضطرابات النوم ونقص القدرة العضلية وهشاشة العظام، بالإضافة إلى التأثيرات المعروفة لنقص هرمون الذكورة على النشاط الجنسى والرغبة الجنسية.

وقال الدكتور ياسر الخياط: "بالنسبة للقدرة الإنجابية قد تؤدى التأثيرات الهرمونية السابق ذكرها، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة الخصية نتيجة لتراكم الدهون فى منطقة العانة وأسفل البطن إلى نقص فى عدد وحركة الحيوانات المنوية، وفى بعض الأحيان إلى غياب كامل فى الحيوانات المنوية، موضحا أنه من المعروف إحصائيا أن الرجال الذين يعانون من السمنة يعانون بنسبة أكبر من مشاكل الإنجاب وقد تصل النسبة إلى ثلاث اضعاف النسبة الطبيعية.

وأكد الخياط أنه بالنسبة للصحة العامة فمرضى السمنة معرضون بنسبة أكبر من غيرهم للإصابة بأمراض السكر، والضغط وارتفاع دهون الدم، بالإضافة إلى اضطرابات الهرمونات وعدم القدرة على بذل مجهود والإصابة بالإجهاد الشديد والتعرق مع المجهود العادى.

وأضاف الخياط أن الوقاية خير من العلاج، ولهذا يجب على مرضى السمنة الحفاظ على شكل الجسم الطبيعى عن طريق اتباع حمية غذائية مع ممارسة الرياضة للعودة إلى الشكل الطبيعى مع قياس الهرمونات لإعطاء العلاج المناسب للعودة بالدورة الهرمونية إلى طبيعتها، وينصحهم بارتداء الملابس الداخلية الفضفاضة مع عمل كمادات ماء بارد على الخصية لحين إنقاص الوزن، وذلك لتحسين قدرة الخصية على إنتاج الحيوانات المنوية، كما ينصح عند وجود أى مشكلة فى القدرة الجنسية أو الإنجابية باستشارة طبيب الذكورة المختص، وعدم ترك المشكلة للتفاقم بمرور الوقت.

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