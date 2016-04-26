ضبط موظف بحوزته 35 فرش حشيش و25 ألف قرص مخدر بإمبابة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزه من القبض على موظف بحوزته 35 فرش حشيش و25 ألف قرص مخدر بمنطقة إمبابة قبل ترويجها علي عملائه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد هيثم سكر رئيس مباحث المنيرة الغربية تفيد بحيازة موظف يدعى "رجب.ا" لكمية كبيرة من المواد المخدرة استعدادا لترويجها علي عملائه.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم وضبطه بمسكنه وبحوزته 35 فرش حشيش و25 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وطلقتين ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها وأنه كان يستعد لبيع المضبوطات لعملائه، وحرر محضر بالواقعة وإحاله العقيد إيهاب شلبي مفتش مباحث شمال الجيزه الي النيابة للتحقيق.

- إخلاء سبيل 40 فتاة تحفظ الأمن عليهن خشية "اعتداء الأهالى" بمظاهرات الدقى