أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فلاح بالدقهلية يتسلم فاتورة مياه شهر إبريل بقيمة "2235 جنيهًا"

Google+ Print
فلاح بالدقهلية يتسلم فاتورة مياه شهر إبريل بقيمة "2235 جنيهًا" فلاح بالدقهلية يتسلم فاتورة مياه شهر إبريل بقيمة "2235 جنيهًا"
فوجئ فلاح بقرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمطالبة محصل فواتير المياه بدفع فاتورة شهر إبريل والتى تبلغ 2235 جنيه.

وقال عبد الله عبد الوهاب لـ"اليوم السابع"، إنه ملتزم بدفع فواتير المياه شهريا ولم يتأخر فى سداد أى فاتورة، مشيرًا إلى أن معدل الفواتير كان ما بين 120 إلى 160 جنيه شهريًا، ولكن فوجئ هذا الشهر بمطالبة كبيرة جدًا على وحدة سكنية.

وأضاف عبد الوهاب، أن جميع أهالى القرية فوجئوا بارتفاع غير مسبوق فى قيمة الفواتير هذا الشهر بدون معرفة الأسباب، وأرقام مبالغ فيها لا تعبر عن استهلاك حقيقى، واتهم شركة المياه بأنها تحاول رفع قيمة الفواتير لتحقيق أرباح على حساب البسطاء دون وجه حق.


>انفجار محول كهربائى بشارع السكة بالمنصورة وحريق محل ملابس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365