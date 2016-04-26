فلاح بالدقهلية يتسلم فاتورة مياه شهر إبريل بقيمة "2235 جنيهًا"

فوجئ فلاح بقرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمطالبة محصل فواتير المياه بدفع فاتورة شهر إبريل والتى تبلغ 2235 جنيه.

وقال عبد الله عبد الوهاب لـ"اليوم السابع"، إنه ملتزم بدفع فواتير المياه شهريا ولم يتأخر فى سداد أى فاتورة، مشيرًا إلى أن معدل الفواتير كان ما بين 120 إلى 160 جنيه شهريًا، ولكن فوجئ هذا الشهر بمطالبة كبيرة جدًا على وحدة سكنية.

وأضاف عبد الوهاب، أن جميع أهالى القرية فوجئوا بارتفاع غير مسبوق فى قيمة الفواتير هذا الشهر بدون معرفة الأسباب، وأرقام مبالغ فيها لا تعبر عن استهلاك حقيقى، واتهم شركة المياه بأنها تحاول رفع قيمة الفواتير لتحقيق أرباح على حساب البسطاء دون وجه حق.

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