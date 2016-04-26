للمرأة.. اعرفى أسباب تقلبات مزاجك أثناء الحمل

تقلبات المزاج من العوامل الشائعة بين النساء خلال فترة الحمل، مما يؤثر على المرأة والمحيطين بها، لكن هذه التغييرات أمر طبيعى خلال فترة الحمل ناتج عن بعض الهرمونات.

وأوضح الموقع الأمريكى "mom junction" فى تقرير له أن هناك ثلاثة هرمونات رئيسية تلعب دورا مهما فى الحمل، وينتج عنها تقلبات فى المزاج أثناء فترة الحمل، وتتضمن هذه الهرمونات الآتى:

1- هرمون HCG، وهو هرمون الحمل الذى ينتج بعد تلقيح البويضة وترتفع معدلات هذا الهرمون فى الدم من أول حدوث الحمل حتى عشرة أسابيع، ويتضاعف معدله تقريبا كل يومين، وهذا يعد دليلا على حدوث الحمل عند قياس مستواه من خلال الجهاز المنزلى لمعرفة الحمل.

2-هرمون البروجسترون: وأشار التقرير إلى أن هذا الهرمون هو الأكثر انتشارا خلال فترة الحمل، ويتم إفرازه من البويضة حتى نهاية الأسبوع الثامن من حدوث الحمل، ويستمر إفرازه حتى نهاية الحمل، كما أن هذا الهرمون يعمل على استرخاء الرحم، ويساعد جهاز المناعة على التكيف مع الحمض النووى غير المعروف فى الجنين.

3- هرمون الاستروجين: يعمل فى السيطرة على التوازن الهرمونى للجنين، كما أنه يعمل على نمو المشيمة والثديين، والسيطرة على هرمونات الحمل الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن تقلب المزاج أمر شائع جدا خلال فترة الحمل، والسبب الرئيسى له هو عدم التوازن الهرمونى، وهذا التغيير يقلل من مستوى الناقلات العصبية والمواد الكيميائية المسئولة عن الأمزجة المختلفة للشخص.

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