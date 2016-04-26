متحدث أممى: تصريحات كوبلر عن منح الثقة لحكومة الوفاق الليبية نُشرت منقوصة

قال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا سمير غطاس أن تصريحات المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر بشأن منح مجلس النواب مهلة 10 أيام لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى «نشرت منقوصة».

وأضاف غطاس ، فى تصريح صحفى مساء الاثنين، أن ما قصده كوبلر «أنه بناءً على ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبي، كان على مجلس النواب أن يجتمع بعد 10 أيام من تقديم التشكيلة الحكومية للتصويت على منح الثقة للحكومة وهذا ما لم يحصل حتى الآن».

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا راجعت الوسيلة الإعلامية التى نشرت تصريحات مارتن كوبلر، وجرى تصحيح هذا الخطأ، مشددًا على أن المبعوث الأممى إلى ليبيا «لم يقصد أبدًا إعطاء مهلة لمجلس النواب للتصويت على الحكومة».

وشدد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا على احترام البعثة بقيادة مارتن كوبلر لسيادة ليبيا وعمل مؤسساتها.

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