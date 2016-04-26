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103 عائمات سياحية بالأقصر وأسوان أوضاعها غير موفقة وتصرف فى النيل

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103 عائمات سياحية بالأقصر وأسوان أوضاعها غير موفقة وتصرف فى النيل 103 عائمات سياحية بالأقصر وأسوان أوضاعها غير موفقة وتصرف فى النيل
أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل التابع لوزارة الرى، أن إجمالى العائمات السياحية بين محافظتى الأقصر وأسوان تبلغ 251 عائمة، قُنِّنَت أوضاع 148 عائمة منها، وتتبقى 103 عائمات لم يتم توفيق أوضاعها وتصرف فى النيل.

وأضاف عز، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن كافة العائمات السياحية "الثابتة" فى نهر النيل بالقاهرة موفقة أوضاعها ومجهزة لاستقبال الصرف على شبكات الصرف الصحى، ويتم التفتيش عليها دوريًا، لافتاً إلى شن حملة عليها نهاية الأسبوع الحالى.

وأشار رئيس قطاع حماية النيل، إلى أن المراسى فى محافظة أسوان تبلغ 52 مرسى، منها 46 مرسى فى مدينة أسوان، 40 مجهزين لاستقبال الصرف الصحى و6 غير مجهزين، ومدينة إدفو يوجد بها 3 مراسى مجهزين، وفى مدينة كوم امبو يوجد مرسى وغير مجهز.

وأوضح عز، أن العائمات تسير من أسوان إلى إدفو ولا تجد فى المنتصف مرسى لتفريغ حمولتها (الصرف الصحى) بسبب جاهزية مرسى كوم امبو فتضطر لتفريغ الحمولة فى النيل، حيث تستغرق تلك الرحلة 36 ساعة.

كما يوجد مرسيى فى إسنا لكنهما غير مجهزين لاستقبال الصرف الصحى، وفى مدينة الأقصر يبلغ عدد المراسى 30 مرسى ومجهزين لاستيعاب الصرف الصحى، متسائلاً: "من المسئول عن تجهيز هذه المراسى؟ المحليات أم وزارة السياحة؟ فهى ليست مسئولية وزارة الرى".

وشَكَّلَ مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى مجموعة عمل مصغرة لمراجعة مدى تطبيق المراسى للكود المصرى للحماية المدنية، تشمل عدة جوانب منها عمليات سحب الدخان فى حالة الحرائق، والإطفاء الذاتى لغرفة ماكينة العائمة، وإعطاء مهلة لا تزيد عن 6 أشهر للعائمات التى لم تنتهِ من توفيق الأوضاع بالنسبة لعمليات الصرف الصحى بها.


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