اليوم.. ختام مهرجان السينما التسجيلية بالإسماعيلية

يختتم مساء اليوم الثلاثاء مهرجان الإسماعيلية الدولى للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة، دورته الثامنة عشر وذلك فى الساعة السابعة مساء اليوم على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عواض رئيس المهرجان ورئيس المركز القومى للسينما، وسوف يتم إعلان جوائز المهرجان والأفلام الفائزة فى المسابقات الرسمية الأربعة من خلال لجنة التحكيم الرئيسية ولجان التحكيم المشاركة فى المهرجان.

وكان مهرجان الإسماعيلية بدأ فعالياته يوم 20 أبريل واستمر حتى 26 أبريل الجارى وأقيمت عروض المهرجان بقصر ثقافة الإسماعيلية وقاعة سينما ريسانس كما شهدت فعاليات المهرجان مجموعة من الورش الفنية فى التصوير السينمائى والنقد السينمائى، وتم استضافة فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية على هامش المهرجان كما أقيمت إحتفالية كبرى مساء الجمعة الماضية ل القومية للفنون الشعبية على هامش المهرجان، كما أقيمت إحتفالية كبرى مساء الجمعة الماضية لإحياء ذكرى الخال الأبنودى وافتتاح ميدان الأبنودى بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية.

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