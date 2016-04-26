أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تحويل مقر قسم شرطة بالعريش لقاعات مكتبات وورشة فنون تشكيلية

Google+ Print
بالصور.. تحويل مقر قسم شرطة بالعريش لقاعات مكتبات وورشة فنون تشكيلية بالصور.. تحويل مقر قسم شرطة بالعريش لقاعات مكتبات وورشة فنون تشكيلية
تحول مقر قسم شرطة سابق فى العريش إلى بيت للثقافة فى حى "المساعيد" أحد أكبر وأهم أحياء مدينة العريش فى شمال سيناء، ودخل الخدمة بمناسبة احتفالات بذكرى تحرير سيناء.

وحمل المقر الفنى والثقافى الجديد اسم "بيت ثقافة المساعيد" بعد أن كان "قسم ثالث العريش" وافتتحه اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ضمن احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء.

وأصبح المكان بعد انتقال القسم لمقره الجديد، منارة ثقافيه تشهد زحام من يترددون عليه من أطفال وباحثين عن متعة الثقافة، بعد أن كان يصعب الوصول إليه.

داخل أروقة بيت الثقافة الجديد رصد "اليوم السابع" استبدال الغرف التى كانت مخصصة كأماكن حجز للمشتبه بهم والمتهمين، لغرف للفنون التشكيلية تتوسطها لوحات رسمها أطفال لكائنات بحرية، مزينة بصدف وأحجار تقذف بها أمواج بحر العريش على اليابسة.

المقر من دور واحد مكون من غرف متجاورة على أربع أضلاع تحولت لمكاتب وقاعات، ويحيط بها سور حديدى، ومساحات فضاء ما بين المبنى والسور لاتزال تعلق بها آثار إنشاءات.

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (1)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (2)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (3)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (4)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (5)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (6)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (7)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (8)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (9)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (10)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (11)

شمال سيناء، محافظة شمال سيناء، اخبار شمال سيناء، بيت ثقافة المساعيد، ذكري تحرير سيناء (12)


>محافظ شمال سيناء يفتتح قصر ثقافة المساعيد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة