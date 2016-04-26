بالصور.. تحويل مقر قسم شرطة بالعريش لقاعات مكتبات وورشة فنون تشكيلية

تحول مقر قسم شرطة سابق فى العريش إلى بيت للثقافة فى حى "المساعيد" أحد أكبر وأهم أحياء مدينة العريش فى شمال سيناء، ودخل الخدمة بمناسبة احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء.

وحمل المقر الفنى والثقافى الجديد اسم "بيت ثقافة المساعيد" بعد أن كان "قسم ثالث العريش" وافتتحه اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ضمن احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء.

وأصبح المكان بعد انتقال القسم لمقره الجديد، منارة ثقافيه تشهد زحام من يترددون عليه من أطفال وباحثين عن متعة الثقافة، بعد أن كان يصعب الوصول إليه.

داخل أروقة بيت الثقافة الجديد رصد "اليوم السابع" استبدال الغرف التى كانت مخصصة كأماكن حجز للمشتبه بهم والمتهمين، لغرف للفنون التشكيلية تتوسطها لوحات رسمها أطفال لكائنات بحرية، مزينة بصدف وأحجار تقذف بها أمواج بحر العريش على اليابسة.

المقر من دور واحد مكون من غرف متجاورة على أربع أضلاع تحولت لمكاتب وقاعات، ويحيط بها سور حديدى، ومساحات فضاء ما بين المبنى والسور لاتزال تعلق بها آثار إنشاءات.

محافظ شمال سيناء يفتتح قصر ثقافة المساعيد

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