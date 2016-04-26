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رفعت السعيد: هزيمة ساحقة لدعاة التظاهر.. والشعب قسم ظهورهم

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رفعت السعيد: هزيمة ساحقة لدعاة التظاهر.. والشعب قسم ظهورهم رفعت السعيد: هزيمة ساحقة لدعاة التظاهر.. والشعب قسم ظهورهم
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن من وجهوا الدعوات للتظاهر أمس الاثنين لم يستطيعوا أن يكسبوا مصداقية لدى الجماهير، والشعب رد عليهم رد قاسم لظهورهم.

وأضاف السعيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "كل الـ90 مليون مصرى ماخرجش منهم للتظاهر غير 200 أو 300.. والأمن أنقذ الإخوان فى بعض المدن من الجماهير التى كانت ستعتدى عليهم حال التظاهر".

وتابع السعيد: "دعاة التظاهر هُزِموا هزيمة ساحقة، وظهر حجمهم الطبيعى على عكس الدعوات التى وجهت للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، التى لاقت قبولاً من الجماهير وحضروا بأعداد كبيرة".

- فى ذكرى تحرير أرض الفيروز.. نواب سيناء يطالبون بمواصلة التنمية بالتوازى مع مكافحة الإرهاب.. وسرعة تنفيذ المشروعات المعلنة من الرئيس السيسى بها.. ويؤكدون: الجيش يعمل بشعار "يد تبنى.. ويد تحمل السلاح"

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