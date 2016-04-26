مصادر: إرسال قانون التعليم الجديد إلى نقابة المعلمين قبل عرضه على البرلمان

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أرسلت نسخة من قانون التعليم الجديد إلى نقابة المعلمين بعد انتهاء اللجنة المشكلة من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمراجعته، موضحا أن النقابة تطلع على مواد القانون وإبداء رأيهم فى المواد التى تضمنها.

وأشار المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تأخذ فى الاعتبار التوصيات التى تبديها نقابة المعلمين حول القانون وبنوده إن وجدت، موضّحًا أن المستشار القانونى يعمل على مراجعة القانون قبل عرضه على مجلس النواب، وأن اللجنة التى عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة القانون أضافت تعديلات على بعض مواده.

ويتكون قانون التعليم الجديد من 7 أبواب رئيسية، تضم الأحكام العامة، والتعليم الأساسى، ومرحلة التعليم الثانوى، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعى، والتعليم الخاص بمصروفاته، وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى 170 مادة.

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