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نبوءة لعالم الفلك أحمد شاهين تطيح بـ6 إبريل وتصف صباحى بـ"الخصم الماكر"

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نبوءة لعالم الفلك أحمد شاهين تطيح بـ6 إبريل وتصف صباحى بـ"الخصم الماكر" نبوءة لعالم الفلك أحمد شاهين تطيح بـ6 إبريل وتصف صباحى بـ"الخصم الماكر"
قال أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكى لعلماء الفلك، إن علم الفلك رصد بدقة، عبر نبوءات قديمة، لتحركات شخصيات وحركات معارضة للنظام الحالى فى ، بينها حمدين صباحى، وحركة 6 أبريل، مؤكدا أنهما ذكرا فى نبوءة إبن عربى بمخطوطة "الإخفاء لحين ظهور الأسماء"، بنعوت سلبية، منذ 1100 عام، بحسب زعمه.

وأضاف شاهين، فى تصريحات تلفزيونية، أن حمدين صباحى ظهر، وفق النبوءة، كأحد خصوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي سيندم على موقفه منه، حيث نعتته بـ"مزدوج الحمد الباكر، والخصم الماكر، الذى لا خير فى أتباعه"، وأنه "أراد لنفسه الصيت وعدم الجلوس فى البيت"، بحسب قوله، لافتا إلى أن الفلك قال إن مصر كانت ستسقط لو فاز "حمدين" بالرئاسة.

وأوضح أن حركة 6 إبريل، وصفها الفلك، بـ"عصبة أجيج"، التى ينتهى بها الحال فى السجن، بعد تكشف حقيقتها للمصريين، كما تقول النبوءة القديمة إنه "لاخير فى كف غير كامل"، فى إشارة لعلامة رابعة التى يرفعها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

"لنصنع البديل" بدون بديل.. حمدين صباحى يتراجع عن طرح سياسات بديلة والرد على بيان الحكومة.. والمبادرة ترد: مهمتنا أكبر من برنامج شريف إسماعيل.. وبدائلنا تطرح بمايو.. وخبير سياسى: يراوغون لكسب شعبية
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مصر 365

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