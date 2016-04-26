مسئولون أوروبيون يصلوا طرابلس اليوم للقاء أعضاء المجلس الرئاسى الليبى

تصل سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا ناتاليا ابوستولوفا، والسفير الألمانى كرستيان فالتر موخ والمبعوث الإيطالى لدى ليبيا السفير جورجيو ستاراتشي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس فى زيارة إلى ليبيا، يلتقون خلالها بأعضاء المجلس الرئاسى برئاسة فائز السراج بمقر القاعدة البحرية.

وأكد مصدر مطلع ، إن المسئولين الأوروبيين الثلاثة سيزرون طرابلس اليوم للقاء رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج بمقر القاعدة البحرية بطرابلس ،لافتا أن مؤتمرا صحفيا سيعقد عقب اللقاء.

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