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نبني دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع وتتقبل الآخر

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نبني دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع وتتقبل الآخر نبني دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع وتتقبل الآخر

    قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: إن رؤية المملكة تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد، مشيراً إلى أن طرح جزء من أرامكو سيجعلها شفافة وتحت الرقابة وأن اكتتابها سيكون الأكبر في التاريخ.

تحويل أرامكو إلى عملاق صناعي.. وصندوق الاستثمارات لأكبر صندوق سيادي

وأشار سموه في حديثه عن الرؤية: إننا نفتح باباً واسعاً نحو المستقبل لنبني وطناً أكثر ازدهاراً وقوة يجد فيه كل مواطن ما يتمناه. وقال سموه: إننا نسعى إلى تحويل أرامكو إلى عملاق صناعي، وصندوق الاستثمارات إلى أكبر صندوق سيادي في العالم.

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