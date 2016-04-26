ولي العهد: هذا إنجاز.. ويتطلب أن نعمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة إقرار مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

نتطلع أن يكون هذا الوطن أنموذجاً فريداً بين دول العالم في مختلف المجالات

جاء ذلك في تصريح لسمو ولي العهد بهذه المناسبة قال فيه:

يسرني أن أقدم التهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمناسبة إقرار (رؤية المملكة العربية السعودية 2030م) التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من أجل تحقيق الغايات التي نتطلع إليها جميعاً، وأن يكون هذا الوطن أنموذجاً فريداً بين دول العالم في مختلف المجالات.

أدعو إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات إلى المزيد من التكاتف والتعاون من أجل الوصول إلى درجات أعلى في سلم التقدم والازدهار

كما أقدم التهنئة لأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على جهوده الحثيثة - على مدى شهور عديدة - في سبيل إعداد هذه الرؤية التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتهنئة موصولة لإخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات، فنحن جميعاً شركاء في تنفيذ هذه الرؤية التي سنجني ثمارها بعون الله وتوفيقه خلال السنوات القادمة.

علينا أن نستحضر دوماً أن هذه البلاد هي مهد الرسالة ومهبط الوحي

ولا شك أن هذا إنجاز يتطلب منا جميعاً - كما ذكر سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في كلمته الضافية - أن نعمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، ولهذا أدعو إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات إلى المزيد من التكاتف والتعاون من أجل الوصول إلى درجات أعلى في سلم التقدم والازدهار، وأن يتحمل كل منا مسؤوليته تجاه المحافظة على أمن الوطن ومنجزاته ومكتسباته، وعلينا أن نستحضر دوماً أن هذه البلاد التي قامت على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي مهد الرسالة ومهبط الوحي، وأن الله شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار، وهذا يضاعف مسؤوليتنا جميعاً تجاه وطننا وتجاه أنفسنا أولاً ثم تجاه أشقائنا في دول العالم العربي والإسلامي، بل تجاه العالم أجمع.

الله شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها.. وهذا يضاعف مسؤوليتنا جميعاً

أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء الأمانة وأن يحمي بلادنا من كل شر وكيد وفتنة، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يزيد هذا الوطن قوة وغنى وتقدماً وازدهاراً.

نحن جميعاً شركاء في تنفيذ هذه الرؤية التي سنجني ثمارها خلال سنوات