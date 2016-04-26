نائب شربين يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على محال بيع "الفسيخ"

طالب النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، أجهزة الدولة ممثلة فى وزارت التموين والصحة والزراعة وشرطة التموين بسرعة تكثيف الاجراءات الأمنية فى الأسواق بعد انتشار عدد كبير من السلع الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الآدمى مما يضر بحياة المواطنين.

وشدد الشرباصى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة تعاون كافة أجهزة الدولة فيما بينهم لضمان استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة على نطاق واسع لاستهداف جميع محافظات الجمهورية، لحماية أرواح المواطنين من جشع التجار وملاحقة السلع الغذائية الفاسدة التى تضر بصحة البسطاء.

وأضاف نائب الدقهلية، إلى ضرورة تكثيف الحملات خلال الأيام الحالية على الأسواق خاصة مع اقتراب شم النسيم واستهداف مخازن الأسماك المملحة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمى التى تضر بصحة المواطنين، حيث يحرص بعض التجار على جمع كميات كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر والفاسدة وطرحها فى شم النسيم للمواطنين.

وشدد الشرباصى،على أهمية تعاون المواطن مع الاجهزة المعنية والإبلاغ عن أية اماكن تبيع سلع غير مطابقة للمواصفات أو مخازن للأسماك المملحة مجهولة المصدر.

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