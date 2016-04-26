بعد انخفاض مبيعات مايكروسوفت.. 7 إحصائيات تكشف انتهاء عصر ويندوز فون

خلال السنوات الماضية لم تسطع شركة مايكروسوفت المنافسة بقوة فى عالم الهواتف الذكية بأجهزتها التى تعمل على نظام تشغيل ويندوز فون، وتمكنت هواتف الأندرويد والآى فون من جذب المستخدمين بشكل كبير، وما جعل وضع هواتف ويندوز فون أسوأ هو تراجع حصة الشركة فى سوق الهواتف الذكية بشكل غير مسبوق، مما جعل هناك توقعات بنهاية هواتف مايكروسوفت التى أنفقت 7.2 مليار دولار لشراء شركة الهواتف الرائدة نوكيا فى عام 2011، وفيما يلى نرصد بعض الإحصائيات التى تشير إلى نهاية هواتف ويندوز فون.

1. مايكروسوفت باعت 2.3 مليون جهاز لوميا فى الربع الثالث من العام المالى الجارى مقارنة بـ8.6 مليون دولار فى الربع نفسه العام المالى الماضى.

>2. باعت منافستها أبل 75 مليون آى فون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015.

>3. شهدت مبيعات هاتف ويندوز فون انخفاضا بنسبة 73٪.

>4. انخفضت إيرادات مايكروسوفت للهواتف الذكية بنسبة 46٪.

>5. انخفضت عائدات هواتف ويندوز لـ662 مليون دولار خلال الربع الأخير.

>6. وفقا لبلومبرج اثنان فقط من بين كل 100 هاتف ذكى جديد يباع فى جميع أنحاء العالم تعمل بنظام ويندوز فون.

>7. وفقا للبيانات الصادرة من جارتنر حصة ويندوز فون من سوق الهواتف فى العالم هى 1٪ .

تقرير يكشف.. 7% من جميع هواتف ويندوز فون تعمل بـ Windows 10

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تقرير يكشف.. 7% من جميع هواتف ويندوز فون تعمل بـ Windows 10

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