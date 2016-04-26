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وزارة الكهرباء تنتهى من شروط توصيل التيار للعشوائيات وترسلها لـ"المحليات"

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وزارة الكهرباء تنتهى من شروط توصيل التيار للعشوائيات وترسلها لـ"المحليات" وزارة الكهرباء تنتهى من شروط توصيل التيار للعشوائيات وترسلها لـ"المحليات"
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من وضع الضوابط والشروط الخاصة بتوصيل العدادات الكودية للمناطق العشوائية المخالفة، وأن هذه الضوابط وُضِعَت بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأشار وزير الكهرباء، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المقرر إرسال هذه الضوابط والشروط لإدارة المحليات على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن توصيل العدادات الكودية للمبانى المخالفة لن تكون سند قانونى للمستهلك فى حال صدور قرار إزالة للعقار.

يذكر أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى يجب ألا يكون المبنى على أراضى أثرية أو بحرم الطريق أو أرض ملك للدولة أو مخالف لشروط الطيران المدنى أو للمسافات الأمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل جهاز المحليات، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

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