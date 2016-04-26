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تغيير مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية وتعيينه سفيرا فى مسقط

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تغيير مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية وتعيينه سفيرا فى مسقط تغيير مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية وتعيينه سفيرا فى مسقط
نقلت مواقع إلكترونية إيرانية عن مصادر بالخارجية الإيرانية أنه سيتم تعيين حسين أمير عبداللهيان كسفير لإيران فى العاصمة العمانية مسقط، وسيتم تعيين محمد فرازمند، السفير السابق لإيران فى البحرين، كمساعد لوزير الخارجية فى الشئون العربية والأفريقية.

من جانبه، كشف موقع "ألف الإيرانى" أن المملكة العربية اشترطت على إيران تغيير منصب عبداللهيان، من أجل خفض التوتر بين البلدين الأمر الذى نفاه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية جابرى أنصارى.

ووفقا لأنصارى فإن الحركة الجديدة فى الخارجية ستشمل عبداللهيان والمتحدث باسم الخارجية ومساعديه وموظفى الخارجية.

يذكر أن أمير عبداللهيان عمل كسفير لإيران لدى دولة البحرين، وشغل بعدها منصب مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والأفريقية، وبعد التوتر الذى حدث فى العلاقات بين طهران والرياض كان له تصريحات نارية ندد فيها بإعدام القيادى الشيعى المعارض نمر النمر.

ويشغل على أكبر سيبويه، سفير إيران لدى عمان، وتتمتع طهران ومسقط بعلاقات وثيقة، حيث تدخلت كوسيط بين طهران والغرب فى مرحلة من مراحل المفاوضات النووية، وإطلاق سراح أمريكيين احتجزوا فى طهران.

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