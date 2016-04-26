أخبار ليبيا اليوم.. مجلس شورى مجاهدى درنة يعلن أسر أكثر من 600 داعشى

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على إعلان مجلس شورى مجاهدى درنة أن لديه أكثر من 600 أسير داعشى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان كوبلر، دعمه للبيان الذى أصدره بعض النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطنى المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم أعلن مجلس شورى مجاهدى درنة فى ليبيا، أن لديه أكثر من 600 أسير من تنظيم "داعش" تم القبض عليهم منذ بدء المواجهات بين الطرفين وسط المدينة والتى اندلعت فى منتصف يونيو العام الماضى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن الناطق باسم محور الحيلة بدرنة سعد هابيل، تأكيده فى بيان للمجلس ، أن حربهم مع داعش فى الأيام الثلاثة الأولى الأسبوع الماضى أسفرت عن مقتل عدد كبير من قياداته من بينهم أبو راكان الليبى وابوالزبير الجزراوى وأبو عبد الرحمن التونسى وأبوصدام التونسى ورئيس المحكمة الشرعية ابوعائشة السودانى، مؤكدا أن ذلك تسبب فى شلل التنظيم داخل المدينة وأفقده القدرة على المواجهة.

وأضاف هابيل، فإن قرابة 300 شخص من منتسبى التنظيم سلموا أنفسهم فى الأيام العشرة الأولى من اندلاع المواجهات، فيما انسحب باقى عناصر التنظيم إلى منطقة الفتائح وحى الـ 400، لتنطلق بعدها معارك جديدة فى منطقة الفتائح انتهت بسيطرة المجلس على محور الحيلة وقطع خطوط امداد التنظيم.

وأضاف أن مجلس شورى مجاهدى درنة تتبعوا أفراد التنظيم داخل المدينة وتم القبض على أعداد كبيرة منهم، كما تم تطهير المدينة من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة حسب قوله.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، دعمه للبيان الذى أصدره الخميس الماضى بعض النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطنى المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة.

وهدد كوبلر – فى تصريح صحفى نشر هنا اليوم – أنه أمام مجلس النواب الليبى 10 أيام لمنح الثقة للحكومة المقترحة التى يجب أن تؤدى اليمين الدستورية لتباشر عملها. ودعا المبعوث الأممى، حكومة الوفاق لمواصلة أعمالها فى العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أنه من المتوقع صدور مزيد من العقوبات الدولية على شخصيات، وكيانات ليبية على خلفية عرقلتهم مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق المقترحة.

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