أخبار المغرب اليوم.. مختل عقليا يقتل 10 من عائلته بـ"الدار البيضاء"

ركزت أخبار المغرب اليوم، الجريمة البشعة التى هزت الرأى العام المغربى نهاية الأسبوع الماضى، بإقدام شخص يعانى من اضطرابات نفسية، على قتل 10 أشخاص من أفراد عائلته بسكين ضخم، كما حاول قتل بناته الأربعة قبل أن تتدخل القوات الأمنية لإنقاذهن وإلقاء القبض على الجانى البالغ من العمر 45 سنة.

الجريمة التى شهدتها جماعة قروية تابعة لإقليم الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، راح ضحيتها والد الجانى وأمه وزوجته وعم والده، وأقرباء آخرين، غالبيتهم من كبار السن، ووفق شهود عيان، فالجانى كان يقتل كل من يجده فى طريقه، مستغلا فترة قلة القرية من السكان بسبب فترة التسوق، كما قام بذبح بعض ضحاياه وطعن آخرين.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، إعلان وزارة السياحة المغربية أن عائدات قطاع السياحة بلغت 1.24 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى 2016، مسجلة ارتفاعاً نسبته 6.5%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الوزارة فى تقرير، إن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال يناير وفبراير من العام الحالي، بلغ 1.2 سائح، بتراجع بلغ 1.5% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ عددهم مليون و219 سائحاً".

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أجراء الملك محمد السادس، بقصر الصخير (المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين) مباحثات مع عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذى برفقة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

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