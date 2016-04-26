المبعوث الأمريكى للتحالف الدولى يبحث بالكويت سبل التصدى لـداعش

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى بالتحالف الدولى ضد "داعش" بريت ماكجورك سيتوجه إلى الكويت بعد غد الأربعاء لبحث سبل التصدى للتنظيم.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين أذاعته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، أن ماكجورك سيجتمع فى الكويت مع أعضاء رئيسيين فى التحالف الدولى لمناقشة سبل تسريع الحملة ضد "داعش".

وأوضح البيان أن الاجتماع سيتضمن مناقشة تفصيلية لأولويات التحالف فى التعامل مع التنظيم الإرهابى ومنها المقاتلين العسكريين والأجانب ومكافحة تمويل الإرهاب والرسائل المضادة والاستقرار فى المناطق المحررة فى محاولة لزيادة الزخم للحملة الدولية لمكافحة "داعش".

على صعيد أخر، ذكرت الوزارة، فى بيان منفصل، أن وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشئون العامة ريتشارد ستينجل الذى وصل إلى مدينة الكويت أمس الأحد للمشاركة فى رئاسة اجتماع المجموعة المعنية بالاتصالات التابعة لدول التحالف الدولى ضد (داعش)، سيتوجه إلى أبوظبى غدا الثلاثاء حيث سيزور (مركز صواب).

وأضاف البيان أن ستينجل سيلتقي، خلال وجوده فى الإمارات على مدى يومين، عددا من المسئولين الحكوميين لتسليط الضوء على أهمية التبادل العلمى وسبل تعزيز التعاون فى مجال مكافحة التطرف.

كان نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله قد دعا المجتمع الدولى إلى العمل سويا من أجل تنفيذ خطة استراتيجية شاملة لمواجهة (داعش) وغيره من التنظيمات الإرهابية الاخرى، مشددا على ضرورة التصدى لأفكار هذه التنظيمات وأيديولوجياتها التى تهدد الأمن والسلم الدوليين.

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