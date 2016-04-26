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الرئيس التونسى يؤيد التدخل العسكرى تحت مظلة أممية ضد داعش فى ليبيا

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الرئيس التونسى يؤيد التدخل العسكرى تحت مظلة أممية ضد داعش فى ليبيا الرئيس التونسى يؤيد التدخل العسكرى تحت مظلة أممية ضد داعش فى ليبيا
صرح الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بأنه مع التدخل العسكرى الخارجى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا ، محبذا أن يتم هذا التدخل تحت مظلة الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) أمس الاثنين عن السبسى قوله فى حوار مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، أنه يتطلع إلى عودة الاستقرار فى ليبيا ، مشيرا إلى أن الإرهابيين الذين يهاجمون تونس يأتون من ليبيا.

وأكد السبسى دعمه لرئيس الليبية فايز السراج "حتى تبقى ليبيا موحدة" ، وقال " نحن لدينا العديد من المشاكل مع ليبيا موحدة ، فكيف سيكون الأمر فى حال لو كانت مقسمة".

وقال السبسى إن مسلحى "داعش" ليسوا بمسلمين ولا يمثلون الإسلام، مؤكدا أن تونس مصممة على مواجهة هذا التنظيم الإرهابى ، وأوضح أن دحر الإرهاب والإرهابيين يتطلب القضاء على الأمية والتهميش وحل مشكلة البطالة.
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