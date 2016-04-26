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ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

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ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
اخترقت طائرة استطلاع طائرة تابعة للجيش الإسرائيلى، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت، رياق، بعلبك والهرمل ثم غادرت الأجواء مساء اليوم من فوق البلدة المذكورة.

وأكدت الجيش اللبنانى فى بيان صحفى، مساء الاثنين، أن طائرة مماثلة خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق زحلة والبقاع الغربى، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة كفركلا.

وأوضح الجيش اللبنانى أن طائرة اخرى خرقت الاجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق جبيل، كسروان والمتن ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب".

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