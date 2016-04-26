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كوبلر ينفى منحه مجلس النواب 10 أيام لمنح الثقة لحكومة الوفاق

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كوبلر ينفى منحه مجلس النواب 10 أيام لمنح الثقة لحكومة الوفاق كوبلر ينفى منحه مجلس النواب 10 أيام لمنح الثقة لحكومة الوفاق
أكد الناطق الرسمى لبعثة الامم المتحدة في ليبيا، حول ما تم تداوله من تصريحات على لسان الممثل الخاص للامين العام فى ليبيا مارتن كوبلر وخلال مقابلة صحفية، أمهل مجلس النواب 10 ايام لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى، نشرت منقوصة وان ما قصده "انه بناءً على ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبى، كان على مجلس النواب ان يجتمع بعد 10 ايام من تقديم التشكيلة الحكومية للتصويت على منح الثقة للحكومة وهذا ما لم يحصل حتى الان."

وأوضح الناطق الرسمى أنه قد تم فعلاً مراجعة الوسيلة الإعلامية وتم تصحيح هذا الخطأ.وان الممثل الخاص للأمين العام لم يقصد أبداً إعطاء مهلة لمجلس النواب للتصويت على .

كما شدد الناطق الرسمى فى بيان صحفى على احترام البعثة بقيادة الممثل الخاص للامين العام مارتن كوبلر لسيادة ليبيا وعمل مؤسساتها.

كوبلر: أمام مجلس النوّاب الليبى 10 أيام لمنح الثقة للحكومة المقترحة

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مصر 365

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