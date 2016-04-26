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عاهل المغرب يهنىء وزير دفاع السعودية بالموافقة على "رؤية المملكة"

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عاهل المغرب يهنىء وزير دفاع السعودية بالموافقة على "رؤية المملكة" عاهل المغرب يهنىء وزير دفاع السعودية بالموافقة على "رؤية المملكة"
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من العاهل المغربى الملك محمد السادس هنأ فيه ولى ولى العهد بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالموافقة على "رؤية المملكة العربية 2030".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولى ولى العهد أعرب، من جانبه، عن شكره وتقديره للعاهل المغربى على مشاعره النبيلة الطيبة ، متمنيا لملك المغرب موفور الصحة والسعادة.
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