فالكون تنفي المشاركة في تأمين فاعلية مستقيل وطن..ولا علاقة لها بالصورة المتداولة

نفي شريف خالد الرئيس التنفيذي لمجموعة فالكون ما نسب للشركه من تامين حزب مستقبل وطن أو المشاركة في تأمين بعض المظاهرت موضحا أن الصوره التي نشرت على الفيس بوك ليس لها علاقة بالشركة ودورنا في الشركة الوقوف بجانب الشعب المصري من خلال تامين المباريات سواء في الدوري أو المنتخب. فدور الشركه مبني علي رسم البسمه علي وجوه الشعب المصري وليس لها تدخل في اي اعمال سياسية .

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة مثيرة للجدل، في الاحتفالات التي أقامها حزب مستقبل وطن في حي عابدين بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث جمعت أفراد أمن وصفوهم بأنهم “قوات خاصه بدقن”.