أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عامر حسين يكشف لـ في الجول: مواعيد مباريات الدوري والكأس في رمضان

Google+ Print
عامر حسين يكشف لـ في الجول: مواعيد مباريات الدوري والكأس في رمضان عامر حسين يكشف لـ في الجول: مواعيد مباريات الدوري والكأس في رمضان

متى تتم إقامة مباريات الدوري وكأس خلال شهر رمضان المقبل؟ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يجيب لـFilGoal.com.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن مواعيد مباريات الدوري بداية من الجولة 26 حتى الـ30 والتي ستقام خلال شهر مايو المقبل. (طالع التفاصيل)

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com قائلا:"مباريات الدوري في شهر رمضان ستقام كلها عقب الإفطار وبالتحديد في الساعة 10 مساء".

وأكمل"أما بالنسبة لمباريات كأس مصر فأنا أنتظر أولا نهاية منافسات دور الـ16 ومعرفة موقف كل الفرق وجدول ارتباطاته المحلية والإفريقية لتحديد مواعيد باقي مباريات المسابقة".

يذكر أن مسابقة الدوري ستتوقف يوم 22 مايو المقبل نظرا لاستعداد منتخب مصر لخوض مباراة أمام تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة