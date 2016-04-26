عامر حسين يكشف لـ في الجول: مواعيد مباريات الدوري والكأس في رمضان

متى تتم إقامة مباريات الدوري وكأس مصر خلال شهر رمضان المقبل؟ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يجيب لـFilGoal.com.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن مواعيد مباريات الدوري بداية من الجولة 26 حتى الـ30 والتي ستقام خلال شهر مايو المقبل. (طالع التفاصيل)

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com قائلا:"مباريات الدوري في شهر رمضان ستقام كلها عقب الإفطار وبالتحديد في الساعة 10 مساء".

وأكمل"أما بالنسبة لمباريات كأس مصر فأنا أنتظر أولا نهاية منافسات دور الـ16 ومعرفة موقف كل الفرق وجدول ارتباطاته المحلية والإفريقية لتحديد مواعيد باقي مباريات المسابقة".

يذكر أن مسابقة الدوري ستتوقف يوم 22 مايو المقبل نظرا لاستعداد منتخب مصر لخوض مباراة أمام تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.