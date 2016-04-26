حوار في الجول – إبراهيم صلاح يتحدث عن.. مواجهة الأهلي وطموح المركز الثاني والعودة للزمالك

"كنت أتمنى المشاركة مع سموحة أمام الأهلي" هكذا أكد إبراهيم صلاح نجم وسط سموحة قبل مواجهة الفريقين بالجولة 25 للدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 41 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف و12 نقطة عن الأهلي المتصدر.

واستبعد حلمي طولان إبراهيم صلاح العائد من الإصابة وخاض مع الفريق التدريبين الأخيرين. (التفاصيل)

وأجرى FilGoal.com حوارا شاملا مع إبراهيم صلاح حول العديد من الأمور في الأونة الأخيرة وبالطبع مباراة الأهلي.

وما يلي على لسان اللاعب الدولي..

مباراة الأهلي

"كنت أتمنى المشاركة لكن الإصابة أعاقتني.. كنت أعاني من مزق في العضلة الخلفية بمباراة حرس الحدود وعدت منذ يومين والجهاز قرر عدم مشاركتي".

"أراد الجهاز الفني حصولي على راحة كافية حتى لا تعاودني الإصابة".

"سموحة لديه عناصر مميزة قادرة على تقديم مباراة ونتيجة طيبة وتعويض الغائبين".

"مباراة الأهلي صعبة.. فالأهلي يحتاج نقاطها للحفاظ على الصدارة وسموحة يريد الفوز ليحقق هدفه ويقتنص المركز الثاني".

حلمي طولان؟

"مدرب كبير وشخصيته صنعت الفارق معنا.. أتمنى استكمال الموسم على خير.. الأهلي لم يحسم لقب الدوري وكل شيء وارد في كرة القدم".

"نرى ريال مدريد يعود مرة أخرى للقمة بعد خسارة برشلونة رغم أن الكل أيقن تتويج البلوجرانا بالدوري الإسباني.. لكن الكرة ليس لها كبير".

العودة للزمالك

"لم يتحدث معي أحد حتى الآن.. أصب كامل تركيزي مع سموحة وفي نهاية الموسم ستضح الرؤية".

"أتمنى العودة للزمالك فهو بيتي وعودتي له شيء جيد لكن يبقى الأمر في يد المسؤولين بالزمالك".

مباراة تنزانيا

"مصر تأهلت بنسبة 90% إلى أمم إفريقيا، لكن سنخوضها بدافع الفوز للمحافظة على تصنيفنا.. صعب جدا أن نخسر برباعية نظيفة".