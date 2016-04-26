مرتضى منصور يحاول نقل مباراة الزمالك والشرطة ولكن

يحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك نقل مباراة فريقه ضد اتحاد الشرطة بكأس مصر لملعب داخل القاهرة.

ويلعب الزمالك مع الشرطة ضمن ثمن نهائي كأس مصر يوم الجمعة 29 أبريل الجاري على ملعب الإسماعيلية.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 28 أبريل قبل تأجيلها لمدة 24 ساعة.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور يحاول إقناع وزير الداخلية بنقل مباراة الشرطة للقاهرة في ظل الارهاق الذي يصيب الفريق من تتابع المباريات.

محاولة رئيس الزمالك يقابلها رفض فريق الشرطة لنقل المباراة إلى القاهرة.

يتأهل الفائز من لقاء الزمالك والشرطة لملاقاة الفائز من لقاء بتروجيت والاتحاد السكندري في ربع نهائي الكأس.

يذكر أن الزمالك سيلعب ضد حرس الحدود يوم الثلاثاء، قبل 72 ساعة من موعد مباراته مع الشرطة.