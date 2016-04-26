زوج فى دعوى نشوز: "مراتى رفضت إرضاع ابننا كشرط لطلاق زوجتى الأولى"

أقام "محمد. ص" دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ضد زوجته "نجوى. ط"، قال فيها إن زوجته خرجت عن طاعته، ورفضت إرضاع طفلها الصغير بعد ولادته، مشترطة عله أن يطلّق زوجته الأولى، أو يضع لها فى المقابل مبلغ 10 ألاف جنيه شهريًا نظير مهمة الرضاعة.

وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 1785 لسنة 2016: "تخلت عن عقلها وفقدت صوابها وقامت بحرمان طفلها من الطعام رغم تعبه، ولم تشعر بأى أحساس بالأمومة نحوه عندما رفض الرضاعة الصناعى وكاد أن يموت، وعندما رفضت طلبها بطلاق زوجتى الأولى التى تعلم أننى لن أتخلى عنها، ساومتنى بأن أؤمن مستقبلها وأمنحها نظير مهمتها كأم 10 آلاف جنيه شهريا".

وأضاف: "حاولت أرجعها عن موقفها ولكنها كانت تستغل ضعفى فى تعلقى بالطفل الذكر التى أتت لى به بعد سنوات من إنجاب الأناث، واستغلت بالضغط علىَّ حتى كاد الطفل يموت جوعًا وهى لا تحرك ساكنا تجاهه".

وتابع: "لم أجد حل غير الذهاب لمحكمة الأسرة، فطفلى يعانى منذ أكثر من شهرين منذ ولادته، ولا أعرف كيف أضغط عليها، فالطمع أعماها وفضلت أن تتحصل على كل ما أملكه وأنا مازالت على قيد الحياة".

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