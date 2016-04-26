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رؤية السعودية 2030 تقفز بسوق الأسهم المحلية 2.5%

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    قفزت الأسهم 2.5% في تعاملات أمس متجاوزة خسائرها التي منيت بها خلال الجلسة بعد إعلان مجلس الوزراء السعودي الموافقة على "رؤية السعودية 2030"، وبدء مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة "العربية".

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو 2.5% إلى مستوى 6868 نقطة، بتداولات نشطة بلغت قيمتها 10.1 مليارات ريال.

ودعم قطاع التجزئة مؤشر سوق السعودية، حيث ارتفع القطاع بنحو 1.03%، وقطاع المصارف والخدمات المالية 1.58%، التأمين 2.88%.

وسجل السوق أعلى إغلاق في ثلاثة أشهر، وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" عند 86.00 ريالا (+ 5.6%) للأول و61.89 ريالا (+3.8 %) للثاني، في حين صعدت أسهم "الأهلي التجاري" و"جبل عمر" و"الاتصالات السعودية" و"معادن" و"سامبا" و"كيان" بنسب تراوح بين 4 و8%، في المقابل تراجع سهم "فيبكو" بنحو 2 % عند 35.40 ريالا، عقب رفض الجمعية العمومية للشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام 2015، كما أغلق سهم "هرفي للأغذية" عند 68.75 ريالا (- 1 %) عقب أحقية أرباح نقدية.

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