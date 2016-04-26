عبدالله بن زايد ووزير الخارجية التركي يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة، أمس، مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية بجمهورية تركيا، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.

ورحب سموه بالوزير الضيف والوفد المرافق، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركيا، وما تشهده من تطور ونمو في كافة المجالات.

كما تناول الحديث القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، وخليفة شاهين المرر مدير إدارة المنظمات الدولية، والدكتور أحمد سعيد المطروشي مدير إدارة غرب آسيا ومحش سعيد الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.