ولي عهد دبي يكرّم مواصلات الإمارات

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مواصلات الإمارات على رعايتها الذهبية لمؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016، الذي انطلق أمس في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات ضمن مجموعة المؤسسات الحكومية والخاصة والتي قدمت رعايتها للمعرض.

وتسلم التكريم فريـال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية وذلك خلال إطلاق المعرض الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة تحت شعار «النقل الحضري: ارتق بتفكيرك واعمل بذكاء»، بمشاركة محلية ودولية واسعة من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والخاصة.

وأكد المهندس عبدالله الكندي المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال بمواصلات الإمارات أن مشاركة المؤسسة في المعرض تنبع من حرصها الدائم على تعزيز مكانتها الرائدة التي تبوأتها في سوق النقل والمواصلات وخبرتها التي تتجاوز 34 عاماً في هذا المجال، بما يخدم توجهات حكومة دولة الإمارات والاستدامة والتميز والصدارة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وبما يخدم رؤيتها واستراتيجيتها في التميز والريادة في المواصلات والخدمات المستدامة.

مبادرات رائدة

وأوضح الكندي أن جناح المؤسسة يستعرض حزمة من الخدمات والمبادرات الرائدة في مجال النقل والتأجير والنقل المدرسي والخدمات الفنية واللوجستية وامتاز بتصميم مبتكر بحلة تفاعلية تسهم في إتاحة الفرصة للزوار والمشاركين للتعرف عن قرب على التقنيات الحديثة والرائدة التي تطبقها مواصلات الإمارات ضمن منظومة خدماتها، والتي استحقت الفوز بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية من بينها المنظومة الذكية لسلامة الطلبة وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

ولفت الكندي إلى أن مواصلات الإمارات تشارك أيضا بورقة عمل عن منظومة النقل المدرسي سيقدمها بدر علي الكمالي مدير بحوث واستشارات المواصلات المدرسية بها، وسيتم من خلالها عرض أفضل الممارسات التي تطبقها المؤسسة في خدمات النقل المدرسي والتي تواكب أعلى المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان والانتظام.

استعراض

وأشار المدير التنفيذي لتطوير الأعمال إلى أن المشاركة تضمنت استعراض مجموعة من مركبات المؤسسة، من بينها حافلات النقل المدرسي، والتي من خلالها يتم تعريف زوار المعرض بآلية عمل الأنظمة الذكية المستخدمة مثل بطاقة السلامة وأنظمة التعقب وكاميرات المراقبة والمنظومة الذكية لسلامة الطلبة، وكذلك عرض مشروع المؤسسة البيئي المتمثل بعرض مركبة محولة للعمل بالغاز الطبيعي، واستعراض الخدمات التي تقدمها المؤسسة من خلال ورشها الفنية.

وحظي جناح المؤسسة في المعرض باهتمام عدد كبير من الزوار والمشاركين والذين أبدوا إعجابهم بكفاءة الخدمات التي تقدمها مواصلات الإمارات في مختلف مجالات النقل.. مثمنين جهود المؤسسة في تعزيز مستويات السلامة والتي تضمن أمن المنقولين، وكذلك جهودها في الاستدامة البيئية والتي تدعم مبادئ ومبادرات الاقتصاد الأخضر.