مرتضى منصور يحاول نقل مباراة الزمالك والشرطة ولكن

أعلن محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي عن موعد مواجهة روما الودية في دولة الإمارات.

وستقام المباراة يوم 20 مايو المقبل وهو الصدام الثالث الذي يجمع الفريقين وديا.

وأشار عبد الوهاب في تصريحات رسمية إلى أنه كلف عماد وحيد برئاسة البعثة وتنفيذ أي اتفاق يخص المباراة.

وكان عماد وحيد قد صرح رسميا أن الأهلي سيحصل على مقابل مادي نظير خوض المباراة الودية للمرة الأولى بعد أن كان يدفع نظير مواجهة فرق عالمية.

ويحتل روما الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح المركز الثالث في الدوري الإيطالي قبل نهايته بثلاث جولات.

بينما صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الأهلي لم يخاطبه بخصوص مباراة روما.