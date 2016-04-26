أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حذف نصف مشاهد مروى في "اللي اختشو ماتوا" والمخرج يرد

Google+ Print

الثلاثاء 26-04-2016 00:37

شنّت الفنانة اللبنانية مروى هجوماً كبيراً على مخرج فيلمها "اللي اختشوا ماتوا" المعروض حالياً في دور العرض، بسبب حذفه حسب كلامها حوالي نصف مشاهدها في الفيلم، ما أدى إلى تشويه دورها وخروجه بشكل غير لائق.

مخرج الفيلم إسماعيل فاروق رد في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" بالقول إنّه لم يحذف نصف مشاهد مروى حسب ما تدّعي، وقال إنّه بالفعل حذف مشاهد قليلة وهذا أمر من الطبيعي أن يحدث سواء معها أو مع أي ممثلة، نافياً أن يكون هناك أي ممثلة في الفيلم تدخّلت في الحذف لأن الحذف يكون طبقاً لرؤية المخرج والمونتاج. وأكد أنّ دور مروى لم يتم تشويهه على الإطلاق.


فيلم"اللي اختشوا ماتوا"يشارك في بطولته بجوار مروى كل من الفنانين غادة عبد الرازق وعبير صبري وهيدي كرم ومروه عبد المنعم وسلوى خطاب والقصة من تأليف محمد عبد الخالق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي