حذف نصف مشاهد مروى في "اللي اختشو ماتوا" والمخرج يرد

شنّت الفنانة اللبنانية مروى هجوماً كبيراً على مخرج فيلمها "اللي اختشوا ماتوا" المعروض حالياً في دور العرض، بسبب حذفه حسب كلامها حوالي نصف مشاهدها في الفيلم، ما أدى إلى تشويه دورها وخروجه بشكل غير لائق.

مخرج الفيلم إسماعيل فاروق رد في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" بالقول إنّه لم يحذف نصف مشاهد مروى حسب ما تدّعي، وقال إنّه بالفعل حذف مشاهد قليلة وهذا أمر من الطبيعي أن يحدث سواء معها أو مع أي ممثلة، نافياً أن يكون هناك أي ممثلة في الفيلم تدخّلت في الحذف لأن الحذف يكون طبقاً لرؤية المخرج والمونتاج. وأكد أنّ دور مروى لم يتم تشويهه على الإطلاق.



فيلم"اللي اختشوا ماتوا"يشارك في بطولته بجوار مروى كل من الفنانين غادة عبد الرازق وعبير صبري وهيدي كرم ومروه عبد المنعم وسلوى خطاب والقصة من تأليف محمد عبد الخالق.