أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل خضعت نيكول سابا لعملية تجميل جديدة؟

Google+ Print

الإثنين 25-04-2016 16:29

تنشر الفنانة نيكول سابا صوراً لها منذ يومين والضمادات الطبية تغطي أنفها.

نيكول سابا نشرت صورها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وعلقت تحت إحدى هذه الصور" شكراً الهي".

فهل خضعت نيكول سابا لعملية تجميل جديدة لأنفها؟

فنياً، تنتظر نيكول سابا إنتهاء عيد الفطر، للمباشرة بتصوير مسلسل "ولاد ‏تسعة"، وهو من كتابة كتابة فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها في بطولته خالد زكي وريهام حجاج وحازم سمير ‏ومحمد عادل وسهر الصايغ وعدد كبير من الممثلين المصريين واللبنانيين. العمل إجتماعي رومانسي، مؤلف من 60 حلقة، وسوف يتم تصويره بين لبنان ومصر.

 

بعد وفاة حماها بأيام .. الموت يخطف والد هبة مجدي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي