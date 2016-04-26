هل خضعت نيكول سابا لعملية تجميل جديدة؟

تنشر الفنانة نيكول سابا صوراً لها منذ يومين والضمادات الطبية تغطي أنفها.

نيكول سابا نشرت صورها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وعلقت تحت إحدى هذه الصور" شكراً الهي".

فهل خضعت نيكول سابا لعملية تجميل جديدة لأنفها؟

فنياً، تنتظر نيكول سابا إنتهاء عيد الفطر، للمباشرة بتصوير مسلسل "ولاد ‏تسعة"، وهو من كتابة كتابة فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها في بطولته خالد زكي وريهام حجاج وحازم سمير ‏ومحمد عادل وسهر الصايغ وعدد كبير من الممثلين المصريين واللبنانيين. العمل إجتماعي رومانسي، مؤلف من 60 حلقة، وسوف يتم تصويره بين لبنان ومصر.

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