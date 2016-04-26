استشارى كبد: 30% من مرضى فيروس سى يصابون بالسكر

أكد الدكتور عبد الخالق حامد - أستاذ السكر وأمراض الكبد بالأكاديمية الطبية العسكرية - أن هناك علاقة وطيدة بين أمراض السكر وأمراض الكبد، كان على رأسها العلاقة بين فيروس سى ومرض السكر.

وقال الدكتور عبد الخالق حامد إن فيروس سى يؤدى إلى مرض السكر، ونسبة حدوث مرض السكر فى المصابين بالالتهاب الكبدى الفيروسى سى حوالى 30%، بالإضافة إلى أن معظم مرضى فيروس سى حتى فى غياب مرض السكر لديهم مقاومة للإنسولين، مما يعرضهم لمضاعفات مرض فيروس سى كالمقاومة للعلاج وسرعة حدوث التليف وزيادة نسب حدوث سرطان الكبد.

وأشار د. عبد الخالق إلى أنه بعد ظهور العلاجات الحديثة لفيروس سى أصبح تأثير مقاومة الإنسولين ليس ذا قيمة، وأصبح علاج فيروس سى متوافرا، ومصر من الدول القليلة التى خطت خطوات سريعة فى استخدام العلاجات الحديثة.

وأضاف عبد الخالق أن المشكلة المهمة فى العلاقة بين مرض السكر وأمراض الكبد هى مشكلة الكبد الدهنى، موضحا أن زيادة السمنة أصبحت موجودة فى جميع أنحاء العالم، ومنها الدول العربية ومصر، حيث تصل نسب السمنة فى الرجال حوالى 25% وفى السيدات حوالى 50%، موضحا أن أخطر أنواع السمنة هى سمنة البطن التى تكون متلازمة مع الأمراض وعلى رأسها السكر، وارتفاع الضغط وحدوث الدهنيات المؤدية لتصلب الشرايين ومرض تدهن الكبد.

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