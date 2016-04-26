599 ناقلة بترول تعبر قناة السويس بحمولات 46.5 مليون طن خلال شهرين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس إن 599 ناقلة بترول، عبرت المجلى الملاحى لقناة السويس خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وأشار مميش، فى تصريحاتٍ صحفية له، أن ناقلات البرتول مرت من الاتجاهين بحمولات 46 مليون و505 ألف طن، فى نطاق الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن إلى أكثر من 300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن قناة السويس أن 168 ناقلة بترول عبرت القناة من الشمال خلال شهرى يناير وفبراير وفى نطاق حمولات ساكنة أقل من 50 ألف طن، بحمولات 4.9 مليون طن، وعبور 163 ناقلة بترول بحمولات 5.3 مليون طن من الجنوب.

وأشارت التقارير، إلى أنه فى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن عبرت من الشمال 53 ناقلة بترول بحمولات 3.7 مليون طن، ومن الجنوب عبور 44 ناقلة بحمولات 2.9 مليون طن، وفى نطاق حمولات ساكنة من 100 إلى 150 ألف طن عبرت من الشمال 40 ناقلة بترول بحمولات 4.8 مليون طن ومن الجنوب 41 ناقلة بحمولات 4.7 مليون طن.

وأضافت التقارير أنه خلال شهرى يناير وفبراير وفى نطاق حمولات من 150 إلى 200 ألف طن عبرت القناة من الشمال 27 ناقلة بترول بحمولات 4.3 مليون طن، ومن الجنوب 34 ناقلة بحمولات 5.4 مليون طن، وفى نطاق الحمولات من 200 إلى 250 ألف طن، عبرت من الجنوب ناقلة بترول واحدة بحمولة 224 ألف طن، وفى نطاق من 250 إلى 300 الف طن عبرت من الجنوب 4 ناقلات بترول بحمولات 1.2 مليون طن، وفى نطاق حمولات ساكنة أكثر من 300 ألف طن شهدت القناه عبرت 24 ناقلة بترول من الجنوب بحمولات 8.4 مليون طن.

- عبور 6.8 مليون طن مواد بترولية جنوب قناة السويس خلال شهر فبراير 2016