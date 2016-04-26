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»ضمان« تضم 35 % من إجمالي المواطنين العاملين في قطاع التأمين

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»ضمان« تضم 35 % من إجمالي المواطنين العاملين في قطاع التأمين »ضمان« تضم 35 % من إجمالي المواطنين العاملين في قطاع التأمين

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي ـ ضمان، عن وصول نسبة التوطين عبر أقسامها المختلفة إلى 19 %، بإجمالي 310 موظفين يمثلون نسبة 35 % من الموظفين المواطنين العاملين في قطاع التأمين في دولة الإمارات، وذلك برغم التحديات التي تواجه عملية التوطين ضمن القطاع.

وأوضحت «ضمان» أن هذه النتائج تضعها في صدارة القطاع من حيث العدد الإجمالي للمواطنين العاملين لديها، وجاءت في إطار مستهدفاتها التي تنسجم مع إدراكها لدورها الريادي على مستوى قطاع التأمين، وتقديمها فرصاً وظيفية تسعى من خلالها لاستقطاب الكوادر الوطنية.

وكان آخر الأرقام التي قدمها معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إلى المجلس الوطني الاتحادي قد أشارت إلى وصول عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين الصحي إلى 883 موظفاً، أي ما يمثل نسبة 11% من إجمالي القوة العاملة ضمن القطاع.

وصرح الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي لـ«ضمان»: «يسرنا أن جهودنا المنصبة نحو جذب المواطنين للعمل في قطاع التأمين قد حققت نتائج إيجابية، حيث أننا ندعم وبشكل كبير رؤية في هذا الإطار، ونسعى من خلال برامجنا ومبادراتنا المختلفة إلى زيادة هذا العدد من الموظفين المواطنين».

خطط توطين

وأكدت «ضمان» تحديدها خطط توطين بعيدة الأمد بهدف المحافظة على معدلات نمو مطرد في مجال التوطين، وهو ما أسهم في تحقيقها نسب التوطين المستهدفة سنوياً. وكانت نسبة الموظفين المواطنين لدى ضمان خلال العام 2010 تناهز 7.5%، ثم بدأت هذه النسبة بالارتفاع بشكل ثابت وتدريجي، حتى وصلت إلى 19% خلال العام الجاري.

وقالت الدكتورة نوال خالد مدير إدارة الموارد البشرية في «ضمان»: «إن الشركة وضعت في 2010 خارطة طريق تسعى من خلالها لتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في قطاع التأمين من خلال رسالتها المتمثلة بالمساهمة الفاعلة في إعداد مواطنين أكفاء.

سياسة

أشارت الدكتورة نوال خالد إلى اعتماد ضمان سياسة تستهدف توطين كافة المناصب في جميع المستويات الوظيفية، ونجحت بالفعل في استقطاب وتعيين كوادر وطنية في منصبين مهمين يتمثلان في الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالإضافة إلى مديري إدارات في مختلف أقسام الشركة كإدارة المشاريع والمرافق وتقنية المعلومات. وأكدت أن استراتيجية «ضمان» المتعلقة بالتوطين، تمحورت حول 3 محاور رئيسية، هي، الاستقطاب، والاستبقاء، والتطوير.

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