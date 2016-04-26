أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

يحيى الريايسة مستشاراً خاصاً لولي عهد عجمان

Google+ Print
يحيى الريايسة مستشاراً خاصاً لولي عهد عجمان يحيى الريايسة مستشاراً خاصاً لولي عهد عجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس قراراً بتعيين يحيى إبراهيم أحمد الريايسة مستشاراً خاصاً لسموه. ونص القرار على أن يتبع المستشار الخاص المعين بموجب هذا القرار مباشرة لولي عهد الإمارة ويقوم بإنجاز ومتابعة المهام والواجبات والمسؤوليات التي يسندها له ولي العهد.

كما نص على أن يزاول الريايسة عمله بالديوان الأميري بعجمان اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار الذي سينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه. يذكر أن الريايسة حاصل على البكالوريوس في الحقوق من جامعة الإسكندرية ولديه خبرة 23 عاماً في المجال الحكومي وقد التحق بدائرة البلدية والتخطيط عام 1995 وتدرج في المناصب حتى وصل إلى درجة مدير عام في عام 2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية