يحيى الريايسة مستشاراً خاصاً لولي عهد عجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس قراراً بتعيين يحيى إبراهيم أحمد الريايسة مستشاراً خاصاً لسموه. ونص القرار على أن يتبع المستشار الخاص المعين بموجب هذا القرار مباشرة لولي عهد الإمارة ويقوم بإنجاز ومتابعة المهام والواجبات والمسؤوليات التي يسندها له ولي العهد.

كما نص على أن يزاول الريايسة عمله بالديوان الأميري بعجمان اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار الذي سينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه. يذكر أن الريايسة حاصل على البكالوريوس في الحقوق من جامعة الإسكندرية ولديه خبرة 23 عاماً في المجال الحكومي وقد التحق بدائرة البلدية والتخطيط عام 1995 وتدرج في المناصب حتى وصل إلى درجة مدير عام في عام 2011.