30 أبريل امتحان »سيبا« للثاني عشر

حددت وزارة التربية والتعليم السبت المقبل الموافق 30 أبريل، موعداً لعقد امتحان قياس الكفاءة التربوية لمادة اللغة الإنجليزية «سيبا» لطلبة الصف الثاني عشر، وكان الطلبة قد خاضوا الدورة الأولى من الامتحان في 27 فبراير الماضي.

كما حددت الوزارة 18 مركزاً لأداء الامتحان في كليات التقنية وجامعة الإمارات وجامعة زايد موزعين على مناطق العين، وأبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، والغربية. جاء ذلك على الحساب الخاص للوزارة على «تويتر»، مؤكدة أنه باستطاعة جميع الطلبة البدء بطباعة رسالة الامتحان، اليوم الثلاثاء. وأعطت الوزارة طلاب الصف الثاني عشر، الفرصة لأداء امتحان «سيبا» اللغة الإنجليزية، أكثر من مرة خلال العام الدراسي، ويتم احتساب أعلى درجة حصل عليها الطالب وسيتحدد بموجبها قبوله في مؤسسات التعليم العالي، وإذا تمكن الطالب من تحقيق درجة عالية في امتحان سيبا-اللغة الإنجليزية، فسيكون مؤهلاً للقبول المبكر (المشروط) في المؤسسة التعليمية التي اختارها في وقت مبكر.

وقد يتمكن الطلبة الحاصلون على نتائج عالية في امتحان سيبا-اللغة الإنجليزية من الالتحاق المباشر بالبرنامج الدراسي التخصصي دون دراسة السنة التأسيسية.

ويحتوي «سيبا» على امتحانين امتحان سيبا-اللغة الإنجليزية وامتحان سيبا-الرياضيات، إذا كان الطالب من المتقدمين إلى إحدى مؤسسات التعليم العالي (جامعة الإمارات العربية المتحدة أو كليات التقنية العليا أو جامعة زايد) أو البعثات الخارجية عن طريق قسم القبول والتسجيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سوف يتوجب عليه تقديم كلا الامتحانين، إذا لم يقم الطالب بتأدية كلا الامتحانين، لن يُعتمد طلبه للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.