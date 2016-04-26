«مدينة دبي المستدامة» تحتضن مبادرات تضمن الحفاظ على الموارد

زار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مدينة دبي المستدامة، للاطلاع على المشاريع المتنوعة التي تتضمنها المدينة، التي تعتبر أول مشروع عقاري إماراتي يتبنى معايير الاستدامة بعناصرها الرئيسية الثلاثة، الاقتصادية والبيئة والاجتماعية. كما تضم المدينة مجموعة من المبادرات لضمان الحفاظ على الموارد، بما في ذلك تصميم المنازل لضمان كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة.

ورافق الطاير في زيارته الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وأحمد عبدالله، مدير أول الاتصال الخارجي بهيئة كهرباء ومياه دبي.

واطلع الطاير على نماذج الفلل السكنية في المشروع، ومن ثم تجول في المدينة لاستكشاف البراجيل الموزعة في منتصف كل مجمع من المجمعات الخمسة المكونة للمدينة المستدامة.

كما تفقد المزرعة الممتدة على طول المشروع والمخصصة لزراعة الخضروات والفواكه لسكان المدينة، والقبب البيولوجية الـ11 الممتدة في أنحائها والمخصصة لزراعة الأعشاب. واختتم الجولة بالتعرف على المرافق الرياضية الموزعة في أنحاء المشروع، ومن أبرزها ملعب كرة قدم وملعب كرة سلة ومضمار الخيل، ومضمار الدراجات الهوائية والجري والمرافق الرياضية الخارجية، بالإضافة الى وحدات شحن السيارات الكهربائية الموجودة في مواقف السيارات.

وقال الطاير: «ندعم الجهود المبذولة لتحقيق المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، ضمن رؤية تضمن استمرار نمو الإمارة، وتحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية وترسم مستقبل الطاقة في المنطقة ككل، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وقد سررنا بزيارة مدينة دبي المستدامة، والتي تعتبر خير رافد لمشاريع الاستدامة العقارية في دبي بوصفها إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الأخضر. ومن شأن هذه المدينة تعزيز مقومات دبي للوصول إلى المراتب الأولى عالمياً، وتبوؤ مركز ريادي عالمي في مجال الاستدامة والتنافسية والاقتصاد الأخضر».

وتعليقاً على الزيارة، قال فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي المستدامة ومؤسس «دايموند ديفلوبرز»: «كانت الزيارة مفيدة للطرفين، وناقشنا سويا سبل تعزيز العلاقة وتبادل أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة بالمدن الخضراء والذكية وتقليل انبعاثات الكربون. وتعتبر مدينة دبي المستدامة منصة حقيقية لتطبيقات معايير دبي للاستدامة العقارية التي أنجزتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبلدية دبي، كما تمثل المدينة الوليدة نموذجاً حياً لتفاعل القطاع الخاص مع توجهات الدولة عموماً ودبي خصوصاً في إطار مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».

استراتيجية

نوه الطاير إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية شاملة للشبكات الذكية بما يتواءم مع مبادرة دبي الذكية، والتي قامت الهيئة بتنفيذها، وتشتمل على ثلاث مبادرات ذكية رئيسية هي: «شمس دبي» و«الشاحن الأخضر» و«التطبيقات الذكية» من خلال عدادات وشبكات ذكية.