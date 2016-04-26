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عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": "أنا أقرب للسيسى أكتر من ائتلاف دعم مصر"

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عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": "أنا أقرب للسيسى أكتر من ائتلاف دعم مصر" عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": "أنا أقرب للسيسى أكتر من ائتلاف دعم مصر"
أعرب عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، عن رفضه لأداء ائتلاف "دعم " داخل البرلمان، قائلاً: "المعارضة الوطنية هى التى تبنى، وأصنف نفسى معارضة وطنية حقيقة، وأنا أقرب للسيسى أكتر، والرئيس يعلم ذلك".

وقال على، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" ببرنامج "على هوى مصر" عبر فضائية "النهار" إن أعضاء ائتلاف دعم مصر ليس لديهم خبرات سياسية أو رؤى داخل البرلمان، رغم إيمانهم بالدولة الوطنية والحفاظ على مصر.

وأكد أنه لا يوجد برلمانى لا يحب أو يقدر ما يفعله السيسى، مضيفًا: "الرئيس اِسْتُقْبِلَ فى البرلمان كما لم يُسْتَقْبَل زعيم آخر فى برلمان مصر.. ولكن لماذا يدعى ائتلاف دعم مصر أنه بتاع الرئيس السيسى.. لا.. أنا بتاع السيسى أكتر منهم وغصب عنهم، والرئيس السيسى وأجهزته يعلمون ذلك لأننى أدافع عن الدولة الوطنية".

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