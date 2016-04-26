اندلاع الاشتباكات بين عائلتى العواشير والشعايبة بالبدارى فى أسيوط

اندلعت قبل قليل الاشتباكات بين عائلتى العواشير والشعايبة بمركز البدارى بأسيوط، على خلفية خصومة ثأرية بين العائلتين، منذ 3 سنوات حيث سمع إطلاق نار كثيف وواصل أفراد العائلتين إطلاق الأعيرة النارية بشكل مستمر وتم استدعاء قوات الأمن.

وتعود وقائع الخصومة الثأرية إلى ثلاثة أعوام ماضية بعد أن قام أفراد من عائلة الشعايبة بالتربص لثلاثة من عائلة العواشير أثناء عودتهم من مدينة أسيوط إلى محل إقامتهم ببندر البدارى، وقاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، مما تسبب فى مقتلهم والسائق، على خلفية الحادث، وقام المتهمون من عائلة العواشير باقتحام دوار عائلة الشعايبة والمنازل المجاورة، وإطلاق الأعيرة النارية مما تسبب فى مقتل 7 من عائلة الشعايبة وإصابة 4 آخرين.

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