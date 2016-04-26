مفتى الجمهورية: تجوز صلاة الفريضة فى وسائل المواصلات بشروط

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن صلاة الفريضة جائزة فى وسائل المواصلات ولكن مع وجود شروط يجب تحقيقها.

وأضاف مفتى الجمهورية، ردًا على سؤال "هل تجوز الصلاة فى وسائل المواصلات كالقطار والأتوبيس" أنه إذا كان المقصود من ذلك النوافل مما لا شك فيه أن ذلك يجوز كفعله صلى الله عليه وسلم، وللقاعدة التى تقول يغتفر فى النوافل ما لا يغتفر فى الفرائض، أما إذا كانت الصلوات من صلاة الفريضة فإنه يفرق بين حالتين إذا كان هناك متسع من الوقت يمكن أن يؤدى هذه الصلاة فى وقتها بعد أن ينزل من وسيلة المواصلات، فالأولى أن يؤخر الصلاة حتى ينزل منها، أو أن يكون هناك جمع بين هذه الصلاة وما قبلها أو ما بعدها فى وقت يسمح بذلك فيجوز.

وتابع المفتى: "أما إذا لم يكن هناك متسع من الوقت ولا يستطيع أن ينزل من وسيلة المواصلات لأداء هذه الصلاة فمما لا ريب فيه أنه يجوز، أخذًا بقول بعض أهل العلم فى ذلك، ويتحرى القبلة ويفعل ما يستطيع فعله من الأركان ولا يسقط ركن من أركان الصلاة إلا إذا عجز عن أداءه كما هو".

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