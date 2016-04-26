تحرير47 قضية متنوعة فى حملة لمباحث التموين بأسوان

شن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، مساء أمس حملة مكبرة بنطاق المديرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والصحة والتموين مدعومة من إدارة قوات الأمن بأسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
- ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان
- ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 47 قضية تموينية متنوعة حيث تضمنت الجهود تحرير 32 قضية لعدم الإعلان عن قوائم أسعار السلع المعروضة .
وأسفرت الجهود أيضاعن ضبط 8قضايا لمقاهى ومطاعم لعدم حمل العاملين بها والمسئولين عنها شهادات صحية .
وتضمنت الجهود تحريرقضيتين لعدم وجود تراخيص خاصة بنشاط المنشأة كما تم ضبط قضيتين لمحلات تجارية لبيعها سلعغير صالحة للإستخدام الآدمي .
وكذلك ضبط 3قضايا لمقاهي ومطاعم لإستخدامها أنابيب البوتجازالمخصصة للإستخدام المنزلي وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .
- ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان
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- ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر
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