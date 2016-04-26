ضبط سفرجى لترويجه الحشيش داخل قطار النوم بأسوان

ألقت شرطة النقل والمواصلات بأسوان، مساء، الاثنين، القبض على سفرجى بقطار النوم، لترويجه كمية من مخدر الحشيش داخل القطار.

تلقى اللواء خالد خطارى، مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، من العقيد حسين السماح، مفتش مباحث المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، يفيد بتمكن ضباط مباحث السكة الحديد بأسوان، برئاسة الرائد محمود الهوارى، والقوة المرافقة له، من ضبط "حمدى.ع.م" 29 سنة، سفرجي بقطار النوم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 14 قطعة من جوهر الحشيش المخدر يزن 250 جرام بالاضافة الى مبلغ مالى 4500 جنيها، تم تحيرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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