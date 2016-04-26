أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المطار يسمح بسفر دبلوماسى بعد مصادرة فحم مضغوط بحقيبته

Google+ Print
المطار يسمح بسفر دبلوماسى بعد مصادرة فحم مضغوط بحقيبته المطار يسمح بسفر دبلوماسى بعد مصادرة فحم مضغوط بحقيبته
سمحت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الاثنين، بسفر دبلوماسى خليجى عقب تدخل وزارة الخارجية بعد العثور معه على كمية كبيرة من الفحم المضغوط سريع الاشتعال بحقيبة أثناء سفره.

وقال مصدر أمنى مسئول بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة للطيران رقم 647 والمتجهة إلى الرياض اشتبه رجال الأمن فى حقيبة دبلوماسى خليجى، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها ورفض الدبلوماسى فتح الحقيبة مصرا على السفر بها دون فتحها.

وتم إبلاغ وزارة الخارجية، حيث دعمت رجال الأمن وطالبت بضرورة فتح الحقيبة وبفتحها تبين وجود كمية كبيرة من الفحم المضغوط سريع الاشتعال والمحظور شحنها على الطائرات لسرعة اشتعاله مع أية عوامل حرارية مما يهدد سلامة الركاب والطائرة وتمت مصادرة الفحم والسماح للدبلوماسى للحاق بطائرته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة