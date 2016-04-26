المطار يسمح بسفر دبلوماسى بعد مصادرة فحم مضغوط بحقيبته

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الاثنين، بسفر دبلوماسى خليجى عقب تدخل وزارة الخارجية بعد العثور معه على كمية كبيرة من الفحم المضغوط سريع الاشتعال بحقيبة أثناء سفره.

وقال مصدر أمنى مسئول بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 647 والمتجهة إلى الرياض اشتبه رجال الأمن فى حقيبة دبلوماسى خليجى، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها ورفض الدبلوماسى فتح الحقيبة مصرا على السفر بها دون فتحها.

وتم إبلاغ وزارة الخارجية، حيث دعمت رجال الأمن وطالبت بضرورة فتح الحقيبة وبفتحها تبين وجود كمية كبيرة من الفحم المضغوط سريع الاشتعال والمحظور شحنها على الطائرات لسرعة اشتعاله مع أية عوامل حرارية مما يهدد سلامة الركاب والطائرة وتمت مصادرة الفحم والسماح للدبلوماسى للحاق بطائرته.