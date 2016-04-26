وصول وزير الموارد المائية لأسوان للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا الرابع للرى

وصل وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى إلى مطار أسوان الدولى، لافتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمى الأفريقى الرابع للرى والصرف، والذى تنظمه الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع اللجنة الدولية للرى والصرف، ويستمر ثلاثة أيام.

ويشارك فى المؤتمر، عدد من وزراء المياه الأفارقة من بوروندى ورواندا وكينيا وأوغندا وجنوب السودان وجنوب إفريقيا، وكذلك وزراء مياه إنجلترا والهند، وعلماء وخبراء وباحثين ومهندسين على المستوى الإفريقى والعالمى.

ومن المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر أكثر من 300 بحث من إفريقيا وأوروبا ومن آسيا وأمريكا الشمالية.

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